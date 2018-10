KBC verlaagt advies Avantium

Gepubliceerd op | Views: 951 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Als BASF inderdaad uit samenwerkingsverband Synvina stapt, is dat slecht nieuws voor Avantium dat zelfstandig niet de financiële armslag heeft om een fabriek voor het materiaal FDCA op commerciële schaal neer te zetten. Dat stellen analisten van KBC Securities die hun advies voor het aandeel van het chemiebedrijf verlagen van hold naar reduce. Ook stellen ze het koersdoel neerwaarts bij van 5,50 euro naar 4,50 euro.

De marktvorsers van KBC vragen zich bovendien af of Avantium genoeg ingenieurs in huis heeft om een dergelijke fabriek zelfstandig te laten draaien. Door de voor Avantium onverwacht harde lijn van BASF is volgens de KBC-kenners de toekomst van de Synvina-joint venture uiterst onzeker.

Het aandeel KBC opende maandag 15,1 procent lager op 4,07 euro.