'Amundi aast op pand van Unibail-Rodamco'

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse vermogensbeheerder Amundi is de belangrijkste gegadigde voor de overname van het kantoorgebouw Capital 8 in Parijs van Unibail-Rodamco. Dat melden ingewijden. Het in Amsterdam aan de beurs genoteerde vastgoedfonds zou een bedrag van zo'n 850 miljoen euro voor het pand kunnen vangen.

Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van ongeveer 45.000 vierkante meter. Het gebouw is te vinden in het noordwesten van het centrum van Parijs.

Amundi is grotendeels in handen van Crédit Agricole. Het fonds heeft de afgelopen jaren veel vastgoed aangekocht.