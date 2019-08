Daling omzet en winst Nvidia valt mee

Gepubliceerd op | Views: 600

SANTA CLARA (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia heeft zijn omzet en winst in het voorbije tweede kwartaal zien dalen. De afgelopen kwartalen had het bedrijf nog last van leveringsproblemen, maar dat moet in de tweede helft van het jaar beter gaan.

De omzet kwam uit op 2,6 miljard dollar tegenover 3,1 miljard een jaar eerder. Dat komt neer op een daling van 17 procent. De nettowinst halveerde zelfs, van 1,1 miljard naar 552 miljoen dollar. In beide gevallen werden de verwachtingen van analisten echter overtroffen.

Nvidia wees erop dat op kwartaalbasis wel sprake was van omzetgroei. Het bedrijf kondigde aan zijn aandeleninkoopprogramma te hervatten. De verwachtingen voor het derde kwartaal waren wel wat lager dan de gemiddelde verwachting van analisten.