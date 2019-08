Meer winst voor Achmea

Gepubliceerd op | Views: 783 | Onderwerpen: verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - Achmea heeft de winst afgelopen halfjaar zien groeien. Dat kwam onder meer door goede prestaties bij de onderdelen op het gebied van levens- en pensioenverzekeringen en schadeverzekeringen, zo bleek donderdag uit een handelsbericht. Vorig jaar werden de resultaten nog geraakt door januaristormen.

Achmea zette een operationeel resultaat in de boeken van 284 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 192 miljoen euro. Onder de streep resteerde 234 miljoen euro, van 133 miljoen euro een jaar terug. Achmea behaalde een omzet van 17,6 miljard euro, terwijl de kosten daalden. Inmiddels is het enkele jaren geleden aangekondigde kostenbesparingsprogramma afgerond. Achmea noemt zijn solvabiliteit 'robuust'.

Het bedrijf kondigde verder aan een investeringsfonds te lanceren, onder de naam Achmea Innovation Fund. Dat moet groeikapitaal verstrekken aan ondernemingen die actief zijn op het gebied van gezondheid, mobiliteit, wonen en financiële oplossingen, gebaseerd op technologie als 'fintech' en insurtech'. Het fonds moet op termijn een omvang van 100 miljoen euro krijgen.