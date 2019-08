Gepubliceerd op | Views: 1.102

LOCHEM (AFN) - ForFarmers heeft in het eerste halfjaar een aanzienlijk lagere winst geboekt dan een jaar eerder, op een hogere omzet. Het veevoerbedrijf had last van ongunstige inkoopprijzen voor grondstoffen, hogere vervoerskosten en dalende volumes op belangrijke markten. Topman Yoram Knoop noemt de resultaten "teleurstellend, maar in lijn met de verwachting."

Het onderliggende bedrijfsresultaat zakte in de eerste zes maanden van het jaar met ruim 31 procent tot 35,8 miljoen euro. Ook voor heel het jaar ligt zal dit resultaat naar verwachting lager liggen, net zoals de onderliggende nettowinst. Onder de streep hield ForFarmers 9 miljoen euro over, een daling van bijna driekwart ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018.

De omzet steeg met 11,6 procent tot bijna 1,3 miljard euro. De totale hoeveelheid verkocht veevoer steeg, maar dat kwam voor een groot deel door overnames. Op autonome basis, dus zonder invloed van aankopen, daalden de volumes in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België juist.

Politieke ontwikkelingen

In Nederland voelt ForFarmers al een tijdlang dat boeren onder druk van milieuwetgeving hun veestapel moeten inkrimpen. Debat over de invloed van veeteelt op het milieu zorgt er mogelijk ook in Duitsland voor dat de veestapel niet zal groeien, waarschuwt ForFarmers. Het concern hoopt dit onder andere met innovatieve soorten voer op te vangen, die bijvoorbeeld voor minder stikstofuitstoot zorgen.

Ook de wereldwijde politieke ontwikkelingen kunnen ForFarmers parten spelen. Zo zorgen handelsspanningen en onzekerheid over brexit voor sterke stijgingen en dalingen van grondstofprijzen, die vervolgens moeilijk door te berekenen zijn aan klanten.