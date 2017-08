Wall Street zet opmars voorzichtig voort

Gepubliceerd op | Views: 183

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minieme winsten aan de nieuwe handelssessie begonnen. Daarmee vervolgde Wall Street voorzichtig de lijn van maandag toen ook al plussen op de borden werden gezet. Doordat de oorlogsretoriek tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea wat weg lijkt te ebben, durven beleggers weer wat meer risico te nemen. Verder openden een aantal bedrijven de boeken waaronder doe-het-zelfketen Home Depot.

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,1 procent hoger op 22.013 punten. De brede S&P 500 noteerde een plus van 0,1 procent tot 2467 punten en ook technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 6347 punten.

Doe-het-zelfketen Home Depot verhoogde zijn verwachtingen voor de winst en omzet in het gehele jaar, maar werd door beleggers 0,7 procent lager gezet. De klusketen profiteert van het aanhoudende herstel op de Amerikaanse woningmarkt. Daardoor zijn Amerikanen bereid meer geld uit te geven voor klussen in en rond het huis.

Modemerk Coach gaf eveneens inzage in de boeken. Die cijfers werden door beleggers nog minder warm onthaald. Het aandeel kelderde 12 procent.