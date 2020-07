Fed: tekenen van economisch herstel van corona in VS

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: Federal Reserve, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - In de Verenigde Staten waren aan het begin van deze maand tekenen van herstel van de coronacrisis te zien door de versoepeling van de lockdownmaatregelen. Dat schrijft de Federal Reserve in het zogeheten Beige Book, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS.

In vrijwel alle regio's van het land waren signalen van herstel te zien, maar blijft de economische activiteit nog duidelijk onder het niveau van voor de crisis, aldus de koepel van Amerikaanse centrale banken. Het recente herstel kan mogelijk worden tegengewerkt door het oplaaiende aantal coronabesmettingen in de VS van de afgelopen tijd en het terugdraaien van beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak door Amerikaanse staten. De vooruitzichten zijn dan ook erg onzeker, volgens beleidsmakers van de Fed.

De studie is samengesteld op basis van enquêtes door de twaalf regionale centrale banken in de VS.