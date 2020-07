'Geruststellende update van TomTom'

Gepubliceerd op | Views: 481

AMSTERDAM (AFN) - De handelsupdate waar navigatiedienstverlener TomTom mee is gekomen, is geruststellend. Dat concluderen kenners van ING in een reactie. De omzet daalde weliswaar met 41 procent in het tweede kwartaal, maar daarmee presteerde het bedrijf beter dan voorzien.

Vooral bij de divisie voor locatietechnologie presteerder TomTom beter dan verwacht. De consumententak deed het juist weer minder dan de gemiddelde verwachting. ING benadrukt dat in de loop van het kwartaal sprake was van herstel, na de diepe coronadip in april. De prestaties in juni waren goed voor 50 procent van het totaal in de voorbije maanden.

Ook de brutomarge viel volgens ING veel hoger uit dan voorzien. Daarbij lukte het TomTom om relatief veel succesvolle deals te sluiten. TomTom blijft voorzichtig wat betreft de prestaties voor het hele jaar. De ING-kenners putten onder meer moed uit de voorspelling van een positieve vrijekasstroom in de tweede helft van 2020.

ING blijft bij zijn koopadvies voor TomTom met een koersdoel van 10 euro. Het aandeel van de navigatiedienstverlener noteerde woensdag omstreeks 09.30 uur 8,4 procent hoger op 8,01 euro.