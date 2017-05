DSM eindigt als lijstaanvoerder in AEX

Gepubliceerd op | Views: 118

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn maandag licht hoger gesloten. Bij de hoofdfondsen aan het Damrak was DSM de grootste blikvanger vanwege overnamenieuws rond farmaceut Patheon, dat voor een derde in handen is van het speciaalchemieconcern. Verder was er veel aandacht voor de oliesector door de gestegen olieprijzen.

De Amsterdamse AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 535,41 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 801,48 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen 0,2 tot 0,3 procent.

DSM was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 3,5 procent. Medisch bedrijf Thermo Fisher Scientific neemt voor 7,2 miljard dollar inclusief 2 miljard dollar aan schuld het Nederlandse Patheon over. Patheon werd vorig jaar nog door DSM naar de beurs in New York gebracht.

Olieprijzen

De olieprijzen liepen stevig op, na berichten dat Saudi-Arabië en Rusland voorstander zijn van een verlenging van de verlaging van de olieproductie tot eind maart volgend jaar. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore profiteerde hiervan met een plus van 1,3 procent. Shell won 0,3 procent bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 en bodemonderzoeker Fugro ging 1,5 procent vooruit in de MidKap.

Elders zagen oliefondens hun koersen eveneens wat oplopen. Zo dikte Total in Parijs 0,8 procent aan en werd BP in Londen 0,9 procent hoger gezet. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 2,8 procent omhoog tot 49,16 dollar. Brent klom 2,5 procent tot 52,12 dollar per vat.

RELX

In de AEX ging informatieleverancier RELX verder 0,9 procent onderuit na een adviesverlaging door UBS. Grootste daler bij de hoofdfondsen was evenwel Philips met een min van 3,4 procent. Baggeraar en offshoredienstverlener Boskalis, die liet weten komende komende anderhalf jaar circa 230 banen te schrappen, eindigde 0,2 procent in de min.

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam was OCI met afstand de sterkste stijger. Het kunstmest bedrijf steeg 8,3 procent na de melding dat Citi de onderneming gaat volgen met een koopadvies. Bouwer BAM won 3,1 procent na een hoger beleggingsadvies van Kempen en chemicaliëndistributeur IMCD zakte 0,7 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

De euro werd verhandeld voor 1,0983 dollar, tegen 1,0930 dollar bij het Europese slot op vrijdag.