Kwart minder winst voor Goldman Sachs

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft de winst in het vierde kwartaal van 2019 met ongeveer een kwart zien dalen. Dat heeft onder meer te maken met fors hogere juridische kosten, mede vanwege een fraudeschandaal in Maleisië waar Goldman Sachs bij betrokken is.

De nettowinst zakte op jaarbasis met 26 procent tot 1,7 miljard dollar. De zakenbank was in het afgelopen kwartaal 1,1 miljard dollar kwijt aan juridische kosten. Ook moest de bank meer geld uittrekken voor andere kostenposten. De totale inkomsten gingen in de afgelopen periode met 23 procent omhoog tot bijna 10 miljard dollar, mede geholpen door meer omzet uit de handel in obligaties en aandelen en het vermogensbeheer. Wel gingen de zaken minder bij het adviseren bij fusies en en overnames.

Over heel 2019 werd door Goldman Sachs een nettowinst van 7,9 miljard dollar in de boeken gezet, met een omzet van 36,5 miljard dollar. Topman David Solomon zei dat de bank daarmee solide resultaten heeft neergezet in het afgelopen jaar.