Alle commissarissen weg bij TIE Kinetix

BREUKELEN (AFN) - Bij softwarebedrijf TIE Kinetix is de voltallige raad van commissarissen per direct opgestapt vanwege een verschil van inzicht met enkele grote aandeelhouders. De commissarissen kunnen zich niet vinden in de huidige strategie van de beursgenoteerde onderneming.

Achter de schermen hebben circa anderhalf jaar lang discussies plaatsgevonden over de weg die TIE zou moeten bewandelen. Daarbij waren de commissarissen voorstander van alternatieve hogegroeistrategieën, waarbij de nadruk niet alleen zou liggen op autonome groei maar ook naar overnames zou worden gekeken. TIE heeft er echter voor gekozen om op de huidige voet verder te gaan, in lijn met de visie van de grote aandeelhouders.

Ton Veth, Erik Honée en Dirk Lindenbergh vinden het nu beter om weg te gaan en plaats te maken voor een nieuwe raad van commissarissen. De termijn van Lindenbergh zat er sowieso al bijna op. De vertrekkende commissarissen hebben aangegeven nog wel beschikbaar te zijn voor advies, als daarom wordt gevraagd. Over hun opvolging is nog niets bekend.