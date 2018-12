'Chinese zorgen drukken beurskoersen'

Gepubliceerd op | Views: 2.015 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag lager aan de laatste handelsdag van de week te beginnen. Tegenvallende macro-economische cijfers uit China drukken voorbeurs op het sentiment. Die wakkeren de zorgen over de afzwakkende economie van het land verder aan. Ook de wereldwijde handelsspanningen blijven boven de markten hangen. Ook elders in Europa zullen de beurzen in het rood aan de sessie beginnen.

Aan het bedrijvenfront is het nieuws schaars. NN Group mag van De Nederlandsche Bank (DNB) de eigen levensverzekerings- en schadeverzekeringstakken en die van Delta Lloyd samenvoegen. De wettelijke fusie van de ondernemingen had NN vorige maand al aangekondigd. Als gevolg van de samenvoeging moet NN 852 miljoen euro afschrijven op de boekwaarde. De afschrijving, in het vierde kwartaal, heeft volgens de verzekeraar geen gevolgen voor het operationeel resultaat.

Ajax ziet zijn financieel topman Jeroen Slop vertrekken aan het einde van het seizoen. Dat is hij in gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar overeengekomen, aldus de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland.

Euronext

Beursuitbater Euronext kondigde aan de samenstelling van de beursindices in Amsterdam dit kwartaal niet te wijzigen. Euronext houdt wel zich het recht voor om uiterlijk volgende week woensdag alsnog wijzigingen aan te brengen in de AEX, de MidKap en de Smallcap.

De macro-economische agenda is beter gevuld. Kort na de openingsbel volgen inkoopmanagersindices uit Frankrijk, Duitsland en Europa over de industrie- en dienstensector. In de middaghandel staan in de Verenigde Staten cijfers over onder meer de detailhandelsverkopen en industriële productie op de rol.

Licht lagere sluiting

Donderdag sloten de meeste Europese beurzen licht lager. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent lager op 508,27 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 665,35 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt daalde 0,3 procent, Londen en Parijs bleven vrijwel vlak. Wall Street eindigde verdeeld. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 24.597,38 punten. De brede S&P 500 eindigde vrijwel vlak en techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in.

De euro was 1,1349 dollar waard, tegen 1,1356 dollar bij het slot een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 52,39 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,6 procent tot 61,09 dollar per vat.