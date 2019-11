Minder winst voor Belgische bank KBC

Gepubliceerd op | Views: 298 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN) - De Belgische bank KBC heeft afgelopen kwartaal een lagere winst in de boeken gezet dan in het voorgaande kwartaal. Het concern spreekt onder meer van zwakke handelsinkomsten. Wat ook meespeelt is dat KBC in de voorgaande periode nog een flinke meevaller had in verband met de overname van het resterende belang van 45 procent in de Tsjechische bouwspaarbank ČMSS.

Onder de streep bleef 612 miljoen euro over, tegen 745 miljoen euro een kwartaal eerder. De Belgische activiteiten waren goed voor een nettoresultaat van 368 miljoen euro, terwijl tweede thuismarkt Tsjechië 159 miljoen euro bijdroeg aan de winst van KBC, en de andere internationale markten 85 miljoen euro.

KBC wijst er in zijn kwartaalbericht op dat de nettorente-inkomsten wel zijn toegenomen. Hier profiteerde de bank van de groei van zijn kredietvolumes. Ook de volledige consolidatie van ČMSS en de stijging van de kortetermijnrente in Tsjechië hielpen mee.