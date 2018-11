Lichte verbetering arbeidsmarkt eurozone

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: arbeidsmarkt, Europa

LUXEMBURG (AFN) - De arbeidsmarkt in de eurolanden is in het derde kwartaal verbeterd. De werkgelegenheid in de eurolanden groeide in doorsnee met 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, zo bleek uit voorlopige schattingen van Europees statistiekbureau Eurostat.

Ook voor de gehele Europese Unie werd een groei van de werkgelegenheid met 0,2 procent opgetekend. Eurostat komt later met meer gedetailleerde cijfers over de Europese arbeidsmarkt.