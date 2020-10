'ABN AMRO nadert schikking in witwaszaak'

Gepubliceerd op | Views: 767 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het Openbaar Ministerie heeft het witwasonderzoek tegen ABN AMRO bijna afgerond. Hierdoor kunnen de onderhandelingen over een schikking met de bank van start gaan, schrijft De Telegraaf op basis van bronnen. Onduidelijk is volgens de krant nog of het OM naast een schikking (ex)bestuurders gaat vervolgen.

Omdat ABN AMRO constructief aan het onderzoek heeft meegewerkt, stelden de ingewijden dat de onderhandelingen over een toepasselijke transactie deze week van start zijn gegaan. De onderhandelingen over een schikking zouden maximaal zo’n twee maanden duren, waardoor de zaak nog dit jaar afgerond kan worden.

Analisten rekenen al enige tijd op een schikking in het laatste kwartaal van dit jaar, qua hoogte vergelijkbaar met die rond de witwasproblemen bij ING van twee jaar geleden. Omdat ING volledig had meegewerkt en schuld erkende, kwam de boete uit op 675 miljoen euro plus 100 miljoen euro die de matige klantcontrole de bank aan extra omzet had opgeleverd. Analisten vermoeden dat de schikking voor ABN AMRO zodoende op 400 miljoen zal uitkomen, schrijft De Telegraaf.

Het OM liet in een reactie aan de krant weten dat het onderzoek "gaande" is en dat het pas met nadere mededelingen zal komen als er daadwerkelijk een vervolgingsbeslissing is genomen. ABN AMRO wilde ook geen commentaar geven.