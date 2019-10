Gepubliceerd op | Views: 996

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting lager openen. Beleggers op Wall Street blijven de vinger aan de pols houden rond de ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront en kijken uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen in de Verenigde Staten deze week. De agenda is maandag nagenoeg leeg.

De graadmeters in New York eindigden vrijdag met winsten na het sluiten van een gedeeltelijke handelsdeal tussen de VS en China. President Donald Trump kondigde de deal aan na een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He. Het akkoord moet nog wel op schrift worden gesteld. Peking zou nog verder willen praten met Washington voordat de overeenkomst ondertekend wordt. China zou onder meer zekerheid willen dat er een definitieve streep gaat door verdere verhogingen van importtarieven later dit jaar.

Eerder op de dag bleek dat de Chinese handel flink heeft te lijden onder de vete met de VS en de afkoelende wereldeconomie. De export en import van China gingen in september sterker omlaag dan economen hadden verwacht.

Gevoelig

Bedrijven die doorgaans gevoelig zijn voor handelsspanningen stonden onder druk. Onder meer chipmakers als Nvidia, AMD en Micron Technology noteerden in de voorbeurshandel lager.

Deze week openen onder meer grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley en Citigroup de boeken. De dalende rentes lijken hun stempel op de resultaten te drukken.

Grote namen

Ook andere grote namen geven later deze week inzage in de boeken. Onder hen medisch concern Johnson & Johnson, zorgverzekeraar UnitedHealth, onlinevideodienst Netflix, technologieconcern IBM, industrieconglomeraat Honeywell International, verffabrikant PPG Industries, creditcardmaatschappij American Express, frisdrankproducent Coca-Cola en uitzender Manpower.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines staat voor een lagere opening, na een adviesverlaging door Stephens. Vooral oplopende kosten lijken de onderneming dwars te zitten, menen de kenners.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 1,2 procent hoger op 26.816,59 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,1 procent hoger gezet op 2970,27 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij, op 8057,04 punten.