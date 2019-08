Gepubliceerd op | Views: 481

EDINBURGH (AFN) - De voorzitter van het Britse parlement, John Bercow, heeft bezworen met al zijn krachten te zullen vechten tegen pogingen van premier Johnson het parlement uit te schakelen om het land zonder afspraken met Brussel uit de Europese Unie te loodsen. Volgens Bercow kan het parlement een no-dealbrexit nog steeds voorkomen.

Bercow sprak van een verzet "met elke ademtocht" tegen het negeren van het Lagerhuis voor een no-dealbrexit. Britse media melden dat Bercow in Edinburgh zei dat hij het als een volstrekt onaanvaardbare 'uitbanning' van het parlement zou beschouwen.

Dit zijn de felste uitspraken van de voorzitter tot nu toe over de rol van het Lagerhuis bij de brexit. De brexit is geregeld door de voorganger van Johnson, Theresa May, maar het parlement heeft met de brexitplannen nooit ingestemd. Johnson wil daarom een andere overeenkomst met Brussel, maar dat is voor de EU geen optie. In het parlement is een meerderheid tegen een no-dealbrexit. Maar als er niets gebeurt, houdt het Verenigd Koninkrijk op een lid van de EU te zijn bij het aanbreken van 1 november. Het is dan lokale tijd in Londen nog Halloween; 31 oktober 23.00 uur.