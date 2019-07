'Huawei schrapt veel banen in VS'

quote: mok schreef op 14 jul 2019 om 13:27:

[...]

U hebt geen flauw idee hoe de wereld in elkaar zit. Natuurlijk proberen grote bedrijven te lobbyen bij de overheid, maar aan de andere kant kan er makkelijk een mega boete voor spionage of privacy schending komen. De Chinese grote bedrijven zijn gewoon de Chinese overheid, dat is het grote verschil. Op het hoofdkantoor van Tencent hangen leuzen van de communistische partij prominent in het gebouw. Dat zegt genoeg over een bedrijf die zegt onafhankelijk te zijn.

[...]U hebt geen flauw idee hoe de wereld in elkaar zit. Natuurlijk proberen grote bedrijven te lobbyen bij de overheid, maar aan de andere kant kan er makkelijk een mega boete voor spionage of privacy schending komen. De Chinese grote bedrijven zijn gewoon de Chinese overheid, dat is het grote verschil. Op het hoofdkantoor van Tencent hangen leuzen van de communistische partij prominent in het gebouw. Dat zegt genoeg over een bedrijf die zegt onafhankelijk te zijn.

Een opmerking die nergens op slaat.Megaboete... heb jij dit ooit terug gezien in je portemonneee ??.Microsoft, google... miljarden boete.. banken= miljarden boete...Waar is geld naar toe??? Hoe transparant zijn wij. Boete, ze verdwijnen in de economie zegt men...Nou, ik heb geen korting gezien. Je maakt jezelf wijs omdat je eigen land niet in diskrediet wilt brengen, terwijl je kritisch moet zijn.Als je een petje op hebt van een democratisch land, moet je de regels niet vergelijken met een communistisch land. Dat doen zij ook niet. Zij zullen waarschijnlijk het stom vinden dat wij en iedereen zoveel vrijheden geven aan elke malloot die ons land binnen vliegt voor economisch geluk of zich als schoffies gedragen of zwembaden terroriseren en daders nog een schouderklopje geven.Zij zullen denken, liever geen onafhankelijkheid geven aan de mensen want ze maken misbruik van hun rechten.We hebben VOC petje op en bekritiseren elk land dat niet voldoet volgens onze normen en gaan appels met peren vergelijken.We weten dat China een communistisch land is en hun regels anders hebben, maar we vergeten dat wij 10x erger zijn.Wil je europa, amerika vergelijken met China... dan zou ik eerst kijken in eigen land, maar dat kunnen wij altijd heel goed.Vergoeilijken wat slecht isVerzachten wat gruwelijk is en andere landen bekritiseren.Referenda = afgeschaft door coalitieReferendum uit EU = geen gehoor gegeven aan besluit vorming.Dus ja... "onafhankelijk" (wat is dat)... zelfs in een democratisch stelsel kun je een beetje communistisch tintje eraan geven in je besluitvorming en je negeert gewoon volks keuze.