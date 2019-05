Formule 1 voor drie jaar terug in Zandvoort

In Assen ligt bijna alles klaar maar nee hoor, het moet Zandvoort worden. Net als met de schaatstempel in Heerenveen zal en moet het westen hun zin krijgen. Met de schaatstempel is het niet gelukt maar Zandvoort is wel gelukt maar over 2 jaar zul je zien dat het verkeer, 14 dagen rondom de wedstrijd, daar een puinhoop zal worden. Dus dan niet klagen:)