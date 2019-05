'Nationale-Nederlanden boekt minder winst'

Gepubliceerd op | Views: 512

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft in het eerste kwartaal naar verwachting een lagere winst in de boeken gezet vergeleken met een jaar geleden. Deze voorspelling komt naar voren uit een consensus van analisten geraadpleegd door persbureau Bloomberg. De verzekeraar opent donderdag voorbeurs zijn boeken.

Volgens de kenners resteert er onder de streep 362 miljoen euro. In het eerste kwartaal van vorig jaar lag de nettowinst nog op 399 miljoen euro. Daarnaast lijkt de brutowinst licht te zijn gedaald tot 470 miljoen euro, schatten ze. In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg dat resultaat 477 miljoen euro.

De Nederlandse verzekeraar zette in 2018 als geheel een verlies in de boeken. Dat was grotendeels toe te schrijven aan een eenmalige last vanwege het samenvoegen van de eigen levens- en schadeverzekeringstakken met die van Delta Lloyd. Maar ook de operationele winst zakte licht in vergelijking met een jaar eerder. Volgens topman Lard Friese was vooral bij Japan Life, bij de vermogensbeheerder en bij de herverzekeringsactiviteiten sprake van enige tegenwind.

Verder is Nationale-Nederlanden druk bezig met fusies en overnames. NN zou door zijn naar de volgende ronde in het verkoopproces rondom de Nederlandse verzekeraar Vivat. Daarbij gaat de verzekeraar waarschijnlijk samen optrekken met investeerder Athora. Daarnaast zou NN zijn oog hebben laten vallen op zijn Spaanse branchegenoot Caser Seguros, die een geschatte waarde van 1 miljard euro heeft.