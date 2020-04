Boskalis tekent voor kredietfaciliteit van half miljard

Gepubliceerd op | Views: 1.391

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft een kredietfaciliteit geherfinancierd. Hierdoor heeft het bedrijf tot in april 2025 toegang tot 500 miljoen euro aan leningen, die worden verstrekt door zeven banken waaronder ABN AMRO en BNP Paribas.

Boskalis had eigenlijk tot in augustus 2021 een doorlopende kredietfaciliteit. Die is opnieuw gefinancierd, waarbij volgens Boskalis sprake is van verbeterde voorwaarden. Binnen de nieuwe faciliteit heeft de onderneming de mogelijkheid het krediet met nog eens 150 miljoen euro te verhogen.

Boskalis meldt dat de netto kaspositie per 1 april licht verbeterd was ten opzichte van eind 2019. Boskalis sloot het vorige jaar af met een netto kaspositie van 26 miljoen euro. In combinatie met de nieuwe kredietlijn verwacht Boskalis voldoende financiële middelen te hebben voor lopende werkzaamheden en investeringen.