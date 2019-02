'Solide cijfers voor SBM Offshore'

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft in 2018 solide cijfers in de boeken gezet, terwijl het dividend met 50 procent wordt verhoogd en er voor 200 miljoen dollar aan eigen aandelen wordt ingekocht. Dat zegt KBC Securities in een reactie op de resultaten.

Vooral de dividendverhoging en aandeleninkoop worden door KBC gezien als positieve verrassingen. Verder wijst op de bank op het nieuws dat SBM een derde romp wil bestellen onder het Fast4Ward-programma, waardoor FPSO's met grotere productiecapaciteit sneller kunnen worden gebouwd. Dit onderstreept volgens KBC de positieve kijk van SBM op de markt voor grote FPSO's.

Het advies voor SBM staat op buy, met een koersdoel van 20 euro. KBC wijst daarbij ook op de hernieuwde toegang van SBM tot de Braziliaanse markt en de gunstige positie in Guyana. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.25 uur een plus van 5 procent op 15,15 euro.