Renault zet nog meer in op elektrische auto's

PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Franse autoconcern Renault gaat de komende jaren nog meer inzetten op voertuigen die elektrisch worden aangedreven. Daarnaast gaat het bedrijf dieper in de kosten snijden om zo de winstgevendheid te verbeteren. Dat komt naar voren uit het nieuwe strategische plan dat Renault naar buiten heeft gebracht onder de naam 'Renaulution'.

De Franse autobouwer wil in 2025 naar eigen zeggen leider zijn op de markt voor elektrisch aangedreven voertuigen, terwijl ook wordt gewerkt aan waterstoftechnologie. Bronnen hebben gezegd dat het bedrijf met elektrische versies van dochtermerk Dacia wil komen, net als elektrisch aangedreven versies van de bekende oude modellen Renault 4 en 5. In 2025 wil Renault dat de helft van alle nieuwe modellen in Europa volledig elektrisch zijn.

Het bedrijf doet nu al goede zaken met de elektrische Renault ZOE. Daarvan steeg de Europese verkoop vorig jaar zeer sterk, terwijl bij brandstofauto's juist een flinke dip was te zien door de coronacrisis. De totale wereldwijde verkoop van Renault nam afgelopen jaar met meer dan 21 procent af tot bijna 2,95 miljoen auto's.

Verder wil het bedrijf onder leiding van topman Luca de Meo de kosten in 2025 met 3 miljard euro hebben verlaagd, terwijl de winstmarge moet worden verhoogd. Vorig jaar maakte Renault al bekend duizenden banen te gaan schrappen en de productiecapaciteit te gaan verlagen om kosten te besparen.