NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag in het rood te gaan beginnen. De aandacht op Wall Street gaat vooral uit naar de verklaring die president Jerome Powell van de Federal Reserve gaat afleggen in het Amerikaanse Congres. Beleggers zijn benieuwd naar aanwijzingen over het toekomstige beleid van het stelsel van Amerikaanse centrale banken.

Powell verschijnt woensdag en donderdag in het Congres om uitleg te geven over het beleid. De centrale bank heeft de rente dit jaar drie keer verlaagd om zo de economie te stimuleren. De Fed heeft gehint op een pauze dit jaar in verdere rentestappen. Op de markten wordt dan ook verwacht dat de Fed in december niet met een nieuwe renteverlaging zal komen.

Verder kauwen de financiële markten nog na op een speech van president Donald Trump op dinsdag. Hij zei onder meer dat de Verenigde Staten dichtbij het tekenen van de "eerste fase" van een handelsdeal met China zijn. Trump dreigde met een flinke verhoging van de importheffingen tegen China als er niet in wordt geslaagd een deal te sluiten.

Tesla

Op macro-economisch werd gemeld dat de inflatie in de VS in oktober licht is gestegen tot 1,8 procent op jaarbasis, van 1,7 procent een maand eerder. Dat komt overeen met de verwachting van economen.

Bij de bedrijven kan onder meer Tesla op belangstelling rekenen, na de aankondiging door topman Elon Musk dat de eerste Europese 'gigafabriek' van de automaker in Duitsland komt te staan, in de omgeving van Berlijn. Daarnaast kreeg het bedrijf toestemming van de Chinese overheid om massaproductie te beginnen bij zijn fabriek bij Shanghai.

Alibaba

Verder heeft het in New York genoteerde Chinese internetconcern Alibaba een aanvraag ingediend voor een tweede notering in Hongkong. Farmaceut Abbott heeft een nieuwe topman benoemd die per eind maart volgend jaar zal aantreden. Alphabet-dochter Google kondigde een samenwerking met Citigroup aan.

Het cijferseizoen op Wall Street is bijna voorbij. Bedrijven met kwartaalcijfers waren onder meer batterijenfabrikant Energizer en de in New York genoteerde koffieketen Luckin Coffee.

De beurzen in New York lieten dinsdag kleine koersuitslagen zien. De Dow-Jonesindex sloot exact gelijk aan de slotstand van een dag eerder op 27.691,49 punten. Het is voor het eerst in ongeveer 5,5 jaar dat de graadmeter precies zo eindigt als op de voorgaande dag. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent naar 3091,84 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,3 procent op 8486,09 punten.