KBC verhoogt koersdoel Besi

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van KBC Securities zijn positiever over de winst per aandeel die BE Semiconductor Industries (Besi) de komende jaren zal boeken. De toeleverancier aan de chipindustrie zette volgens de marktkenners beter dan verwachte omzetcijfers in het derde kwartaal neer. Het koersdoel van Besi bij KBC gaat daarom omhoog van 33 euro naar 38 euro.

De ramingen van de winst per aandeel voor de jaren 2019 tot en met 2021 worden bij KBC met gemiddeld zo'n 10 procent verhoogd. Kenners van de Belgische bank zien in ontwikkelingen op het vlak van geheugenchips, Logic en Foundry aanwijzingen dat de vraag naar toebehoren voor de chipindustrie aan het einde van de productieketen, die Besi levert, weer zal aantrekken. Dit zou moeten zorgen voor een stijging van de orders in het eerste kwartaal van volgend jaar ten opzichte van het voorgaande kwartaal, stellen analisten.

KBC hanteert een accumulate-advies voor Besi. Het aandeel stond woensdag omstreeks 9.55 uur 1 procent lager op 32,97 euro.