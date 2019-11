Aedifica krikt huurinkomsten flink op

Gepubliceerd op | Views: 509

BRUSSEL (AFN) - Beursnieuwkomer in Amsterdam Aedifica heeft in het afgelopen kwartaal fors hogere huurinkomsten behaald. Die stegen in het op 30 september afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 44 procent tot ruim 35 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder, zo meldt de Belgische zorgvastgoedinvesteerder .

Het bedrijf profiteerde daarbij vooral van overnames. De vastgoedportefeuille stond eind september op 2,4 miljard euro, een toename met meer dan 142 miljoen euro ten opzichte van juni van dit jaar. Aedifica heeft een internationale portefeuille van ruim 270 bezittingen, verspreid over België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De onderneming is nog bezig de overname van branchegenoot Hoivatilat af te ronden, waarmee de Finse markt wordt betreden en ook de eerste stappen worden gezet in Zweden.

Aedifica kreeg eerder deze maand een tweede notering op Beursplein 5, naast de notering in Brussel. Het bedrijf wil met de notering in Amsterdam een diversere groep aandeelhouders aanspreken.