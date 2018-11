Arcadis aan de slag in Hamburg

Gepubliceerd op | Views: 534

AMSTERDAM (AFN) - Arcadis gaat aan de slag in Hamburg. Het bedrijf is door vastgoedoncern Unibail-Rodamco-Westfield uitgekozen om het programmabeheer in goede banen te leiden bij het omvangrijke bouwproject Überseesquartier in de Noord-Duitse havenstad.

De ontwikkeling van het totale project behelst 80.500 vierkante meter vloeroppervlakte voor winkels, 21.000 vierkante meter voor onder meer restaurants en andere uitgaansgelegenheden waaronder een bioscoop met meerdere verdiepingen. Ook worden een cruiseterminal met een ondergronds busstation, drie hotels, kantoren met ongeveer 2400 werkplekken en ongeveer 650 appartementen gerealiseerd.

Diensten die Arcadis levert zijn projectbeheer, constructiebeheer, tenderbeheer, inkoop, site monitoring, supervisie en huurdercoördinatie. Unibail tekende in 2014 al een overeenkomst met de stad Hamburg voor de ontwikkeling van het gebied. Het budget voor het totale project ligt volgens Arcadis boven de 1 miljard euro, concrete financiële details voor het advies- en ingenieursbureau werden niet gegeven.