Fagron: impact corona blijft beperkt

Gepubliceerd op | Views: 922

ROTTERDAM (AFN) - Fagron heeft zijn vergelijkbare omzet in het derde kwartaal opgevoerd, met name in Latijns-Amerika en Noord-Amerika. De impact van het coronavirus blijft daarbij beperkt voor de toeleverancier aan apotheken. Zo zijn alle faciliteiten operationeel en zijn er nagenoeg geen verstoringen in de keten.

In Nederland waren de gevolgen van het afschalen van de zogeheten planbare zorg wel lastiger te compenseren door de toegenomen vraag naar corona-gerelateerde producten. "Ouderen zijn nog steeds terughoudend om naar de dokter of apotheek te gaan", zegt topman Rafael Padilla. Het effect was wel minder groot dan in het tweede kwartaal.

De omzet groeide bij constante wisselkoersen met 10,7 procent naar ruim 135 miljoen euro. De verzwakking van de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso had een negatieve impact, waardoor de omzet op jaarbasis min of meer ongeveer gelijk bleef.

Kostenbesparingen

Voor Fagron als geheel heeft de coronacrisis tot nu een beperkte invloed. Maar het bedrijf gaat er vanuit dat de economische onzekerheid blijft aanhouden en heeft maatregelen genomen om de kosten naar beneden te brengen. Zo is het bedrijf voorzichtig met het aannemen van nieuwe mensen en wordt er minder geld uitgegeven aan marketing en reiskosten.

Om sneller op markten te kunnen inspelen heeft Fagron de Europese activiteiten anders ingericht. Topman Padilla gaat zelf leiding geven aan de regio Europa, Zuid-Afrika en Israël. In het derde kwartaal nam Fagron daarnaast het Israëlische bedrijf Pharma Tamar over. Dat bedrijf realiseerde in 2019 met 71 medewerkers een omzet van ruim 8 miljoen euro. "Fagron blijft alert op acquisitiekansen als die zich in de huidige marktdynamiek ontwikkelen", aldus Padilla.