Supermarkten Ahold Delhaize dicht om orkaan

ZAANDAM (AFN) - Tachtig supermarkten van Ahold Delhaize zijn dicht vanwege orkaan Florence. De winkels van de keten Food Lion staan allemaal in het kustgebied van de staten North Carolina en South Carolina. In totaal heeft Food Lion meer dan 600 winkels in die staten. De gesloten winkels gaan pas weer open ,,als het veilig is''.

Volgens een woordvoerder wordt verwacht dat de orkaan vrijdag laat aan land komt in North Carolina. Omdat de orkaan zeer traag beweegt, wordt veel regenval verwacht en zijn in verschillende regio's verplichte evacuaties afgekondigd.

Als het pad van Florence verandert, kan het zijn dat meer winkels van Food Lion sluiten of dat gesloten winkels eerder heropenen.