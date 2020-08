IATA waarschuwt voor schade luchtvaart door quarantaineregels

Gepubliceerd op | Views: 579 | Onderwerpen: luchtvaart

GENÈVE (AFN) - Grensbeperkingen en quarantainemaatregelen zullen de economische schade voor de luchtvaartsector alleen maar verergeren. Daarvoor waarschuwt de internationale luchtvaartorganisatie IATA andermaal. Sinds medio juni is in alle ramingen van de IATA sprake van een verslechtering van de situatie.

Volgens de IATA is het aantal vluchten op de Europese markt de afgelopen maanden toegenomen, mede door heropening van de grenzen. Maar nog altijd ligt het aantal vluchten zo'n 50 procent onder het gebruikelijke aantal vliegbewegingen. De prognose is verder dat qua passagiers dit jaar sprake zal zijn van een daling met 60 procent

De IATA benadrukt dat de tweede golf van de pandemie de vooruitzichten voor de sector op de korte termijn versoepelen. Daarbij wordt ook op de wereldwijde economische impact gewezen. Volgens de IATA zullen de passagiersaantallen van vorig jaar pas tegen 2024 weer worden gehaald.

Doordat het herstel niet verloopt zoals oorspronkelijk gehoopt, neemt het negatieve effect op de werkgelegenheid in de sector toe. De IATA meldt dat ruim 7 miljoen banen op de tocht staan in Europa. In juni vreesde de IATA nog voor 6 miljoen banen.

Het is volgens de IATA van vitaal belang dat regeringen en het bedrijfsleven samenwerken om een geharmoniseerd plan voor de heropening van de grenzen op te stellen.