Vraag OPEC-olie iets minder sterk in 2019

WENEN (AFN/RTR) - De vraag naar olie van oliekartel OPEC zal in 2019 wat minder sterk zijn dan eerder gedacht. De wereldwijde vraag naar OPEC-olie komt volgend jaar naar verwachting uit op iets meer dan 32 miljoen vaten per dag. Dat zijn 130.000 vaten minder dan bij de prognose vorige maand.

In juli kwam de productie van de OPEC uit op 32,3 miljoen vaten per dag, een stijging met 41.000 vaten vergeleken met een maand eerder. Verder meldde de OPEC dat Saudi-Arabië zijn dagelijkse productie in juli heeft verlaagd naar iets minder dan 10,4 miljoen vaten. Dat zijn er ruim 52.000 minder dan in juni. In andere OPEC-landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Angola, Algerije en Irak werd de productie opgevoerd.