Core Lab houdt dividend gelijk

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories betaalt in het derde kwartaal een dividend van 0,55 dollar per aandeel in contanten. De twee voorgaande kwartalen bedroeg het dividend ook telkens 0,55 dollar per aandeel. De winstuitkering wordt op 13 augustus uitbetaald.

Als het dividend ook in het vierde kwartaal gelijk blijft, komt het dividend van de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie voor heel 2018 uit op 2,20 dollar.