BAM bouwt en ontwerpt school in Leek

Gepubliceerd op | Views: 299

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft een nieuwe opdracht binnengesleept, voor het ontwerp en de bouw van een school in het Groningse Leek. Met de werkzaamheden is een bedrag van ruim 5,2 miljoen euro gemoeid.

Onduidelijk is hoeveel de order BAM oplevert. De activiteiten hebben betrekking op een zogeheten brede school, waarin bijvoorbeeld ook een kinderopvang en sportzaal zijn gevestigd. Het gebouw van circa 3500 vierkante meter moet in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik worden genomen.