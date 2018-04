Consumentenvertrouwen VS toont dipje

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

ANN ARBOR (AFN/BLOOMBERG) - Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in april gedaald. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Universiteit van Michigan.

De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, kwam uit op een stand van 97,8, tegen 101,4 in maart. Economen gingen in doorsnee uit van een lichte daling naar 100,5.

Het vertrouwen onder Amerikanen lijkt onder druk te staan door de geluiden over een handelsconflict tussen de VS en China. Wel blijft het vertrouwen op een hoog niveau, want de stand van maart was de beste meting sinds 2004.