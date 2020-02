Groen licht voor asfaltbedrijf BAM en Heijmans

Gepubliceerd op | Views: 286

DEN HAAG (AFN) - Bouwbedrijven BAM en Heijmans hebben van de Nederlandse marktwaakhond ACM toestemming gekregen om hun asfaltfabrieken in een gezamenlijk bedrijf onder te brengen. De mededingingsautoriteit deed uitvoerig onderzoek naar de gevolgen van de krachtenbundeling voor de prijzen van asfalt. Dat wees uit dat er geen grote bezwaren zijn tegen de joint venture.

In de regio's waar BAM en Heijmans asfaltcentrales hebben, zijn volgens de ACM voldoende andere fabrikanten van asfalt actief. Het is volgens de toezichthouder daarom niet waarschijnlijk dat de twee bouwers door hun samenwerking de prijzen voor asfalt kunnen verhogen of het aanbod kunnen beperken.

BAM en Heijmans hebben beide meerdere asfaltfabrieken. Door die onder te brengen in één bedrijf willen de twee bouwondernemingen profiteren van de gezamenlijke kennis en expertise. Ook hoeven investeringen in innovatie maar één keer te worden gedaan. De jaarlijkse omzet van het gezamenlijke asfaltbedrijf zou rond de 90 miljoen euro liggen.