Intel straalt op Wall Street na bekendmaking nieuwe topman

NEW YORK (ANP) - Chipmaker Intel was woensdag een opvallende stijger op Wall Street. Het bedrijf maakte bekend dat voormalig technologiedirecteur Patrick Gelsinger de nieuwe topman wordt. Daarmee kreeg het overduidelijk de handen van beleggers op elkaar. Het aandeel won bijna 7 procent, ook omdat de onderneming zei dat de prestaties in de komende kwartalen hoger zullen uitvallen dan verwacht.

De leidende Dow-Jonesindex ging een fractie lager de handel uit op 31.060,47 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3809,84 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent vooruit tot 13.128,95 punten.

GM won krap 2 procent. De automaker stapt met het nieuwe dochterbedrijf BrightDrop in elektrisch rijden. BrightDrop richt zich op de markt voor bestelwagens met een stekker. Daarbij wordt het ook actief op het gebied van vlootdiensten en -beheer.

Johnson & Johnson

Verder was er aandacht voor farmaceut Johnson & Johnson, dat een fractie verloor. De medicijnmaker verwacht eind volgende maand meer duidelijkheid te hebben over de werking van het coronamiddel. Het medicijn met een Nederlands tintje hoeft, anders dan andere vaccins, maar een keer worden toegediend.

Ook zijn de ogen van beleggers gericht op het Huis van Afgevaardigden waar wordt gestemd over de afzettingsprocedure voor de zittende president Donald Trump. Dit vanwege de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers vorige week. Trump wordt verweten de menigte te hebben opgehitst, waarbij hij beschuldigingen van stembusfraude bij de door hem verloren verkiezingen bleef herhalen. Daar is overigens geen bewijs voor.

Boeing

Boeing verloor 0,6 procent aan beurswaarde. De vliegtuigmaker leverde afgelopen jaar bijna 60 procent minder vliegtuigen af. Door de coronapandemie kwamen veel luchtvaartmaatschappijen in grote financiële problemen, waardoor ze massaal investeringen in nieuwe vliegtuigen uitstelden. Daarnaast kampte de onderneming met de veiligheidskwestie rond de 737 MAX.

Creditcardmaatschappij Visa won 0,3 procent. De onderneming zette een streep door de overname van technologiebedrijf Plaid ter waarde van 5,3 miljard dollar. Dit vanwege mededingingsbezwaren in de VS. Verder verloor Dropbox 6,3 procent. De clouddienst voor het opslaan van bestanden kondigde aan 11 procent van zijn personeelsbestand te willen schrappen.

De euro was 1,2159 dollar waard, tegen 1,2170 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 52,89 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 57,10 dollar per vat.