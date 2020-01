'Amerikaanse supermarkt Albertson's naar beurs'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: levensmiddelen

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse supermarktketen Albertson's overweegt een terugkeer op de beurs. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het concern, dat ook de ketens Safeway, Vons en Jewel-Osco bezit, neemt in de komende weken een besluit over een beursgang.

Albertson's zou bij een beursgang gewaardeerd kunnen worden op ongeveer 19 miljard dollar. Een gang naar Wall Street zou bovendien een mogelijkheid vormen voor durfinvesteerder Cerberus Capital om uit te stappen bij de supermarktketen die het door middel van een reeks aankopen sinds 2006 heeft vormgegeven. Cerberus hoopt te kunnen profiteren van de verbeterde prestaties van Albertson's en de sterke financiële markten.

In 2015 kondigde Albertson's ook al eens een beursgang aan om daar toch weer van af te zien. Sindsdien heeft het bedrijf zijn schuldenpositie sterk teruggebracht. Tussen 1959 en 2006 was Albertson's al beursgenoteerd.