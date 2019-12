'Trump ondertekent handelsdeal met China'

ik ben geen fan van Trump maar aan de andere kant heeft hij wel de guts om bepaalde zaken aan de kaak te stellen! China is en blijft een vreemd land, aan de ene kant communistisch en de andere kant kopen ze zo'n beetje over heel de wereld zich in. Van Suriname/Afrika of Griekenland, overal waar iemand geld nodig heeft "helpen" ze graag en natuurlijk niet zomaar.