DNB: zorgvuldig bij besluit over hertoetsing

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandsche Bank (DNB) gaat zorgvuldig te werk bij een besluit over eventuele hertoetsing van bankbestuurders. Daarbij kan informatie die de betreffende instelling zelf heeft geleverd, nooit doorslaggevend zijn. Dat heeft toezichtdirecteur Frank Elderson gezegd in een gesprek met de Tweede Kamer.

De Kamer reageerde vorige week verbaasd op een reconstructie van de witwaszaak rond ING door Het Financieele Dagblad. De zakenkrant schreef dat de toezichthouder zou hebben afgezien van stappen tegen de top van de bank. De uitkomst van een intern onderzoek bij ING zou DNB hebben overtuigd.

Hertoetsing is volgens Elderson een ,,zeer ingrijpende bevoegdheid'', waar DNB zelf de afgelopen vijf jaar 52 keer gebruik van heeft gemaakt. In 24 gevallen kreeg de betreffende bestuurder of commissaris een negatief advies. ,,Wij kunnen iemand de facto een beroepsverbod opleggen'', aldus Elderson. Daarom is zorgvuldigheid geboden, en strikte geheimhouding.

Centrale Bank

Over individuele zaken als die van ING kan en mag Elderson dan ook niets zeggen, benadrukte hij. ,,Maar wat ik wel mag zeggen, is dat wij integriteitsschendingen buitengewoon serieus nemen. Dat wij hier formele maatregelen voor opleggen, dat wij hier boetes voor opleggen, dat wij hier mensen voor hertoetsen, en dat wij hier mensen voor aftoetsen.''

Formeel is de Europese Centrale Bank (ECB) belast met het toezicht op grote banken als ING. Het is dan ook aan de in Frankfurt gevestigde toezichthouder om in dergelijke situaties te bepalen of bestuurders nog wel geschikt zijn voor hun functie. Maar DNB speelt daarin wel degelijk een adviserende rol.