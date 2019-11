Vegetarische Slager levert aan Burger King

Gepubliceerd op | Views: 182

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Vegetarische Slager, de producent van vleesvervangers die in handen is van Unilever, levert vanaf dinsdag vegetarische hamburgers aan Burger King. De hamburgergigant gebruikt deze voor de vleesvrije burger Rebel Whopper, die aangeboden zal worden in ruim 2500 restaurants in 25 Europese landen.

Volgens David Shear, baas van Burger King in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is de Vegetarische Slager "de best denkbare partner" voor deze "uitrol in Europa".

De Vegetarische Slager werd in 2007 opgericht door Jaap Korteweg. Hij verkocht zijn bedrijf eind 2018 aan multinational Unilever. Producten van de Vegetarische Slager liggen in meer dan 4000 winkels in zeventien verschillende landen in de schappen.

De vegetarische hamburger is eerst te koop in Spanje, Duitsland, Italië, Portugal en Polen. Het Verenigd Koninkrijk volgt snel, aldus Burger King.