Wall Street koerst op nieuwe records af

Gepubliceerd op | Views: 1.764

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenden vrijdag halverwege de handel op nieuwe records af, nadat de toonaangevende Dow-Jonesindex een dag eerder voor het eerst door de grens van 27.000 punten brak. Het sentiment op Wall Street bleef redelijk positief door de verwachting dat de Federal Reserve met een renteverlaging gaat komen. Verder kijken beleggers uit naar het Amerikaanse cijferseizoen dat volgende week echt losbarst.

De Dow noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent hoger op 27.229 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,2 procent tot 3006 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 8226 punten.

Fed-president Jerome Powell hield bij zijn verklaringen in het Congres eerder deze week de deur open voor een renteverlaging door de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Op de financiële markten wordt rekening gehouden met een rentestap later deze maand.

Vaccin

Farmaceut Johnson & Johnson zetten een belangrijke stap in de ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen hiv. Het bedrijf bereid een omvangrijke testfase voor. Verder werd bekend dat justitie in de VS naar het concern kijkt wegens verdenkingen dat babypoeder van het bedrijf kankerverwekkend zou zijn. Het aandeel zakte 5,1 procent.

Automaker Ford won 2,7 procent. Het Amerikaanse autoconcern bundelt de krachten met het Duitse Volkswagen op het gebied van zelfrijdende en elektrische auto's om zo samen de hoge kosten te delen voor de ontwikkeling van nieuwe autotechnologie. Daarvoor werd een langverwachte miljardendeal gesloten tussen beide bedrijven.

Facebook

Facebook won 0,3 procent na opmerkingen van president Donald Trump over de libra, de cryptomunt van het socialmediabedrijf. Volgens Trump moet Facebook een bankvergunning aanvragen als het met de libra verder wil gaan. Met zijn kritiek voegt Trump zich in het groter wordende kamp van beleidsmakers en politici die de cryptoplannen van Facebook bekritiseren.

Oracle (min 0,8 procent) trok aan het kortste eind in een rechtszaak over een cloudcontract ter waarde van 10 miljard dollar met de Amerikaanse overheid. De opdracht kan nu naar Amazon (plus 0,4 procent) of Microsoft (plus 0,2 procent) gaan.

De euro noteerde op 1,1265 dollar tegenover 1,1255 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 60,33 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 66,83 dollar per vat.