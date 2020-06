Consumentenvertrouwen VS loopt op

Gepubliceerd op | Views: 858 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

ANN ARBOR (AFN) - Het vertrouwen van Amerikanen in de economie is in juni iets toegenomen ten opzichte van mei, toen ook al sprake was van een voorzichtig herstel na de klap in april als gevolg van de coronacrisis. Dat maakte de Universiteit van Michigan bekend op basis van voorlopige cijfers over zijn index die het consumentenvertrouwen meet.

De index noteerde een voorlopige stand van 78,9 tegen 72,3 in mei. Economen hadden in doorsnee verwacht dat het vertrouwen uit zou komen op een stand van 75.