Vastned lanceert bod op Belgische dochter

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: België

ROTTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Vastned Retail heeft zijn overnamebod op de resterende aandelen van dochterbedrijf Vastned Retail Belgium officieel gelanceerd. Dat bleek donderdag.

Vastned maakte overnameplannen eerder al bekend. De onderneming heeft momenteel bijna 66 procent van Vastned Retail Belgium in handen. Het voorgenomen overnamebod op de rest, van 57,50 euro per aandeel in contanten, geeft Vastned Retail Belgium een ondernemingswaarde van 395 miljoen euro. In totaal worden er nog 1,75 miljoen aandelen niet gehouden door het moederbedrijf.

De aanbiedingsperiode loopt van 2 mei tot en met 1 juni. Het minimum acceptatieniveau is 90 procent. Het overnamebod heeft unanieme steun van de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium. Ook heeft het bod slechts één aanvaardingsperiode, zonder dat een vrijwillige heropening van het bod mogelijk is

Vastned Retail Belgium zal ook na de overname een belangrijke dochtervennootschap van Vastned blijven, zo werd eerder al aangegeven. De overname zal geen invloed hebben op de werkgelegenheid en er wordt geen substantiële wijziging van strategie voorzien. Wel zal de beursnotering van Vastned Retail Belgium worden beëindigd.