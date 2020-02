Unibail schudt portfolio verder op

Gepubliceerd op | Views: 767

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW) schudt zijn vastgoedportfolio verder op. De onderneming maakte bekend zijn belangen in een vijftal Franse winkelcentra terug te schroeven. Sinds juni 2018 is daarmee 4,8 miljard euro van de aangekondigde 6 miljard euro aan desinvesteringen afgerond.

URW doet het belang van 54,2 procent over aan Crédit Agricole Assurances en La Française. De betreffende winkelcentra staan bij elkaar voor 2 miljard euro in de boeken. De deal, die voor de zomer moet zijn afgerond, levert URW 1,5 miljard euro op.

Topman Christophe Cuvillier meldde in een toelichting op de jaarcijfers dat de retailomgeving uitdagend blijft. Desondanks wist het AEX-fonds groei te realiseren. Zo stegen de vergelijkbare nettohuurinkomsten op jaarbasis met 3 procent tot 2,5 miljard euro.

Overnames

Tegenover de desinvesteringen staan ook overnames. De totale groei van de huurinkomsten was 15 procent. In Nederland was sprake van een dubbelcijferige groei van de vergelijkbare huurinkomsten tot 62 miljoen euro. Het bedrijf verdient het meeste van zijn geld in de VS en Frankrijk, waar ook sprake was van groei. In Scandinavië gingen de vergelijkbare opbrengsten omlaag.

De aangepaste terugkerende winst per aandeel kwam uit op 12,37 euro. Dat was meer dan waar het bedrijf medio 2019, maar ook marktkenners rekening mee hielden.

Goed gepositioneerd

De integratie van het eerder overgenomen Westfield vordert volgens de topman gestaag. Tot nu toe is 99 miljoen euro aan besparingen en voordelen gerealiseerd sinds de overname. De vastgoedonderneming betaalde in 2018 circa 21 miljard euro voor Westfield. Door de overname ontstond volgens de partijen 's werelds grootste ontwikkelaar en exploitant van winkelcentra op toplocaties in grote steden.

Volgens Cuvillier is URW goed gepositioneerd voor de toekomst. De onderneming houdt vast aan zijn strategie van concentratie, differentiatie en innovatie. Verder gaat het bedrijf naar eigen zeggen gedisciplineerd om met kapitaal en maakt het werk van verdere schuldafbouw. URW streeft als bekend naar een jaarlijkse onderliggende operationele groei van 3 tot 5 procent.