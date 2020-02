'Goed kwartaalbericht van Vopak'

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Tankopslagbedrijf Vopak is met een goed kwartaalbericht gekomen, plus de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro en een verhoging van het dividend. KBC Securities zei dat de resultaten in het afgelopen kwartaal over het algemeen goed zijn.

Het dividend gaat naar 1,15 euro per aandeel. Het bedrijfsresultaat kwam hoger uit dan de verwachtingen. KBC heeft een accumulate-advies voor Vopak, met een koersdoel van 47 euro.

ING sprak eveneens van goede resultaten voor Vopak, maar zei dat het aandeleninkoopprogramma teleurstelt. ING had namelijk op 200 miljoen euro gerekend, terwijl de bank ook een hoger dividend had verwacht. Jefferies verklaarde dat de cijfers boven verwachting waren.

Het aandeel Vopak noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur een plus van 4,8 procent op 51,98 euro.