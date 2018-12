Koerswinsten op Wall Street verdampen

Gepubliceerd op | Views: 2.531

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zagen dinsdag de mooie winsten van eerder op de dag in rook opgaan. Hernieuwde twijfels over het Chinees-Amerikaanse handelsconflict staken de kop op, nadat er eerder juist nog handelshoop was. Ook het dreigement van president Donald Trump over een stop op de regeringsuitgaven (shutdown) als hij geen overeenstemming bereikt met de Democraten over financiering van de muur op de grens met Mexico zorgde voor onrust.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,3 procent lager op 24.345 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2636 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 7034 punten.

Trump zei dat hij desnoods het leger de rest van de muur wil laten bouwen als het Congres er geen geld voor vrijmaakt. Trump zou 25 miljard dollar nodig hebben voor de muur die migranten buiten de deur moet houden.

Naar verluidt is China bereid om de importheffingen op Amerikaanse auto's flink te verlagen. Eerder werd al duidelijk dat er op hoog niveau overleg blijft over het handelsconflict. Automakers als General Motors (GM), Ford Motor en Tesla profiteerden van het nieuws met plussen tot 1,6 procent.

Bij de verliezers stonden de grote Amerikaanse banken. Zo verloren Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Goldmans Sachs en Wells Fargo tot 1,7 procent aan waarde. Vliegtuigbouwer Boeing werd 1,7 procent lager gezet en techgigant Apple leverde 0,5 procent in.

In de energiesector was er eveneens tegenwind, ondanks de hogere olieprijzen. De oliedienstverleners Schlumberger en Halliburton daalden tot 3,2 procent, terwijl ExxonMobil en Chevron tot 0,5 procent zakten. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 51,58 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 60,33 dollar per vat.

Google-moeder Alphabet (plus 0,5 procent) stond ook in de schijnwerpers. Congresleden ondervraagden Google-topman Sundar Pichai onder andere over vermeende politieke vooringenomenheid bij filters die platforms van Google toepassen op content, zoals video's op YouTube. Pichai zei verder dat er nu geen plannen zijn bij Google om een zoekmachine te lanceren in China.

De euro was 1,1314 dollar waard, tegen 1,1316 dollar bij het slot in Europa.