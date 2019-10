'Cijfers Fagron overwegend sterk'

Gepubliceerd op | Views: 191

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalcijfers van Fagron zijn, op een kleine misser in Latijns-Amerika na, sterk te noemen. Dat concludeert een analist van KBC Securities.

De belangrijke activiteiten in de Verenigde Staten deden het beter dan verwacht. Volgens de marktkenner is het echter nog belangrijker dat de nieuwe fabriek in Wichita op stoom komt en op koers ligt voor zijn het omzetdoel van Fagron. In Latijns-Amerika rekende KBC op een iets hogere omzet, al waren de verkopen wel nagenoeg in lijn met die van de bredere consensus.

KBC handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 18 euro per aandeel. Fagron sloot donderdag 3,7 procent hoger op 16,09 euro.