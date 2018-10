Natixis bekijkt overname Ingenico

Gepubliceerd op | Views: 43

PARIJS (AFN) - De betalingsdivisie van de Franse zakenbank Natixis voert gesprekken over een mogelijke overname van de Franse betalingsdienstverlener Ingenico Group. Dat werd bevestigd door Natixis na eerdere berichten over interesse in Ingenico, een branchegenoot van het in Amsterdam genoteerde Adyen.

Natixis meldde dat het gaat om voorlopige onderhandelingen en dat de markt indien nodig verder geïnformeerd zal worden. Bronnen hadden aan persbureau Bloomberg gemeld dat er contact was tussen Natixis Payment Solutions en Ingenico over een overname ter waarde van 4 miljard euro. Ook andere bedrijven zouden interesse hebben getoond in de onderneming, waaronder investeringsmaatschappijen zoals CVC Capital Partners, Hellman & Friedman en Bain Capital.