'American Express wil fintechbedrijf Kabbage overnemen'

NEW YORK (AFN) - Creditcardbedrijf American Express is in gevorderde onderhandelingen om fintechbedrijf Kabbage over te nemen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Kabbage, dat nu onder meer in handen is van investeerders SoftBank en Reverence Capital Partners, zou rond de 850 miljoen dollar moeten kosten.

Met Kabbage, dat zich specialiseert in het verstrekken van leningen aan mkb-bedrijven, wil American Express zich sterker op de zakelijke markt richten. De financiële instelling is nu al de grootste verstrekker van creditcards aan het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf.

Kleinere ondernemingen hebben het zwaar gehad door de coronacrisis. Kabbage heeft zich daarom de afgelopen tijd toegelegd op het verstrekken van door de overheid gesteunde PPP-leningen die zijn bedoeld om bedrijven in staat te stellen hun personeel aan te houden. Die leningen worden in een gift omgezet als bedrijven aan bepaalde voorwaarden voldoen.