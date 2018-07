Gepubliceerd op | Views: 326

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag met een flink verlies geëindigd. De vrees voor een verdere escalatie van het handelsconflict laaide weer op nadat de Amerikaanse regering een lijst publiceerde met Chinese producten waarvoor zij de invoerheffingen met 10 procent wil verhogen. In totaal gaat het om 200 miljard dollar aan goederen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 1,2 procent lager op 21.932,21 punten en doorbrak daarmee een driedaagse winstreeks. Vooral de containervervoerders, bouwmachinemakers en andere machinefabrikanten, die sterk afhankelijk zijn van de Chinese vraag, stonden onder druk. Mitsui OSK Lines zakte 2,2 procent, Hitachi Construction Machinery verloor 3,5 procent en robotmaker Fanuc daalde 1,3 procent. Ook bleek dat de Japanse machineorders in mei veel minder sterk zijn gestegen dan in april.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,6 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 2 procent. De nieuwe importheffingen op Chinese goederen zijn een reactie van de VS op de tegenmaatregelen die Peking nam op de Amerikaanse importheffingen die vrijdag van kracht werden.

Tesla

De Chinese makers van auto-onderdelen zaten wel in de lift door het nieuws dat de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla naar verluidt een grote fabriek in China gaat bouwen. Met een fabriek in China wil Tesla onder meer importheffingen op Amerikaanse auto's ontlopen.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens stevig omlaag. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,8 procent en de Kospi in Seoul raakte 0,6 procent kwijt.